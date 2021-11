Valentina Ferragni, il dramma: "Tumore maligno, quella cicatrice non se ne andrà", un segno indelebile sul volto

23 novembre 2021 a

È arrivato il responso dell'operazione chirurgica: Valentina Ferragni aveva un tumore. A raccontarlo è lei stessa attraverso un lungo post su Instagram. "Il giorno è arrivato e ci ho messo un po' a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle". La sorella di Chiara Ferragni ha anche pubblicato una foto del prima e del dopo, mostrando una grande cicatrice proprio sulla fronte, là dove c'era quello che all'influencer sembrava un brufolo. "I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi". Valentina è riuscita a prendere in tempo il brutto male, che nel corso dei mesi ha assunto forme diverse rendendo sempre più difficile la diagnosi.

"In questo anno il carcinoma ha cambiato 'faccia' molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre. Questo fo***to carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno (l’ultima foto è stata fatta la sera prima dell’operazione e sembrava quasi guarito!)". La Ferragni chiede a chi la segue di prestare la massima attenzione, perché anche quello che può sembrare un innocuo segno sulla pelle può in realtà essere qualcosa di ben peggiore: "Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo".

Nonostante i numerosi commenti di solidarietà, sono stati altrettanti gli insulti. Qualche utente del web è arrivato addirittura ad augurarle la morte, mentre alcuni l'hanno accusata di aver messo in scena tutto per un po' di popolarità. Ma lei si difende: "Da sempre pubblico in parte la mia vita sui social, come avrei potuto nascondere un cerotto e una cicatrice di 5 centimetri? Non mi sono mica fatta volontariamente un carcinoma maligno, soprattutto in faccia, con una bella cicatrice per tutta la vita solo per i follower!".

