Damiano dei Maneskin, "confermato il versamento economico": il gesto commovente in silenzio, l'indiscrezione

L’oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, è stata aiutata da Damiano David e dalla sua fidanzata Giorgia Soleri: un rifugio per gatti era stato distrutto da un incendio nelle scorse settimane, otto animali che si trovavano in infermeria erano morti e tanti altri erano fuggiti terrorizzati. Il cantante dei Maneskin è venuto a conoscenza di quanto accaduto e ha deciso di dare una mano insieme alla sua compagna.

“Appena abbiamo visto quello che era successo - hanno scritto Damiano e Giorgia - abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio”. L’oasi felina di Pianoro inizialmente aveva pensato a uno scherzo: “Poi c’è stata la conferma del versamento economico intestato a lui e ci siamo fatti coraggio e abbiamo cercato di contattarlo”, ha raccontato Antonio Dercenno, presidente dell’associazione.

“Lo abbiamo sentito, è stato davvero gentile - ha aggiunto - è stata un’iniziativa che ha preso insieme alla sua fidanzata, quando hanno letto la notizia loro sono amanti dei gatti, proprietari di gatti e sono entrati immediatamente in empatia con il nostro dolore e la nostra sofferenza e hanno sentito il bisogno di darci una mano e hanno espresso il desiderio di volerci venire a trovare. Abbiamo ricevuto non una donazione semplice, ma in abbonamento”.

