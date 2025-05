Annalisa, "il vip che ha perso la testa per lei"

Ci sarebbe aria di crisi tra Tananai e la storica fidanzata Sara Marino, secondo l'indiscrezione lanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano. E al centro della presunta rottura spunta il nome di Annalisa, la cantante con cui Tananai ha collaborato l'anno scorso per il brano "Storie brevi". "La ragazza storica di Tananai non lo segue più su Instagram… aria di crisi?", ha segnalato un utente all'esperta di gossip. E lei ha svelato: "Sono in crisi. Tananai aveva preso una sbandata per Annalisa, ma probabilmente non era ricambiato". In realtà, andando a controllare sulla piattaforma, il follow c'è.

Le prime voci su una presunta intesa tra Tananai e Annalisa risalgono già al 2024, dopo la loro collaborazione. Anche se in quel caso a smentire tutto fu proprio il diretto interessato. In un’intervista a Vanity Fair aveva dichiarato: "Falsissimo. Quella che abbiamo fatto è una canzone passionale. Siamo entrambi interpreti e cantanti. Né la mia ragazza né suo marito hanno mai espresso disappunto a riguardo". Oggi, invece, ancora nessun commento è arrivato dalle parti coinvolte.