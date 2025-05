Inter-Barcellona, la bomba di Fabio Capello su Calhanoglu

Il gioco dell’Inter nella sfida della verità contro il Barcellona? Attaccare e non rinchiudersi contro Lamine Yamal e compagni. Ne è convinto Fabio Capello, che ha sottolineato questo e altri aspetti nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport: “Mi aspetto San Siro nel suo massimo splendore per 90’ (o magari anche 120’...) di adrenalina pura — ha esordito —. Mi auguro che i ragazzi di Simone Inzaghi interpretino la partita come fatto nella ripresa in Catalogna più che nel primo tempo. Quindi con quella giusta dose di coraggio che al Montjuic si è vista soprattutto nella seconda frazione. In questo senso, la scelta di Simone di puntare di nuovo su Dimarco e non su Carlos Augusto è un segnale: su quella fascia c’è Lamine Yamal, ma non cambia il piano gara e si proverà a fare male ai blaugrana non rinunciando alla qualità dell’esterno mancino titolare”.

E ancora: “I cambi di campo da destra a sinistra e da sinistra a destra con due frecce come Dumfries e Dimarco possono essere una delle chiavi della qualificazione — ha aggiunto Capello nel suo editoriale —. In queste ore di avvicinamento alla partitissima, un ruolo cruciale lo sta avendo pure l’infermeria. Lautaro pare ce la faccia ed è una bella spinta a tutto l’ambiente. Perché prima che un grande attaccante, Martinez è un capitano vero, con il suo spirito e i suoi valori indiscutibili”. Dall’altra parte però tornerà Lewandowski, che andrà almeno in panchina: “Un recupero altrettanto importante, perché certi palloni che sono transitati pericolosamente nell’area interista a Barcellona, con il polacco forse avrebbero generato altri gol: sotto porta ha pochi rivali al mondo — ha detto ancora Capello —. Per come la vedo io, nei grandi appuntamenti è sempre meglio che le due squadre si presentino con tutte le loro stelle. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: un campione non al top a volte può diventare un problema, piuttosto che una soluzione. Vedremo Lautaro e Lewa come staranno".