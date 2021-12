Paolo Calissano, morto da giorni. "Corpo in decomposizione", come lo hanno ritrovato

31 dicembre 2021 a

Paolo Calissano, trovato senza vita nel suo appartamento nel quartiere romano della Balduina, era morto da almeno due giorni. Il cadavere era infatti in stato di decomposizione, secondo quanto riportano le agenzie di stampa citando fonti investigative. A uccidere l'attore genovese, 54 anni, celebre volto di molte serie tv di successo negli anni '90-2000 - dalla Dottoressa Gio a Linda e il Brigadiere fino a Vivere - potrebbe essere stato un mix letale di psicofarmaci che assumeva per combattere la depressione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Medaglie d'oro, coordinati dalla procura di Roma.

Calissano, che aveva 54 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto. I carabinieri, chiamati dopo la segnalazione della sua compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui, hanno rinvenuto delle scatolette di psicofarmaci sul comodino. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di medicinali. Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta o meno per un gesto volontario dell'attore.

La salma è stata quindi portata all'obitorio del Policlinico Gemelli di Roma per effettuare una ispezione cadaverica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma per tutti i rilievi del caso.

