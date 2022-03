Cristina D'Avena, badilata sul Cantante mascherato a botta calda: "Non dovevo", cosa non torna

12 marzo 2022 a

a

a

Il Cantante Mascherato non sta riscuotendo un grandissimo successo di critica e di ascolti, ma è comunque un programma importante della prima serata di Rai1. Restano però i dubbi sul format e sullo svolgimento della trasmissione condotta da Milly Carlucci, così come non mancano le polemiche. L’ultima abbastanza leggera ha visto come protagonista Cristina D’Avena.

Cantante mascherato, "una buffonata". Vladimir Luxuria è il Pesce rosso. "Toh che caso, proprio ora che...". Mediaset, un clamoroso sospetto

Intervenuta a Tv Talk, la celebre cantante di sigle di cartoni animati ha spiegato con grande sincerità che non pensava di uscire già alla seconda puntata e che soprattutto non credeva di meritarlo. E così è arrivata una frecciatina alla giuria dello show della Carlucci ed a chi l’ha eliminata: “Non pensavo di uscire perché ero una delle poche che aveva bene o male cercato di nascondere, confondere la voce”. D’altronde la sua è facilmente riconoscibile, dato che è famosa da decenni essendo collegata a tanti cartoni animati di enorme successo.

Cantante mascherato, Riccardo Fogli è il Pastore maremmano. "Tassa da pagare", Milly Carlucci travolta dai sospetti

Inoltre la D’Avena ha rivelato un piccolo retroscena sul costume: “Io soffro di claustrofobia, l’abito non mi ha dato particolari problemi ma abbiamo fatto delle modifiche”. Sebbene la testa del cavalluccio marino fosse leggera, c’era una retina vicino alla bocca che spesso le dava fastidio e quindi sono state necessarie delle modifiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.