William Hurt, addio all'attore premio Oscar per "Il bacio della donna ragno". Di cosa è morto a 71 anni

13 marzo 2022 a

a

a

Lutto nel mondo del cinema. E' morto a 71 anni per cause naturali William Hurt, celebre attore vincitore del premio Oscar nel 1985 per il film 'Il bacio della donna ragno'. La notizia della morte di Hurt è stata confermata a 'Variety' dal suo amico Gerry Byrne. Nel corso della sua carriera l'attore statunitense ha ricevuto altre tre nomination agli Oscar, come miglior attore protagonista in 'Dentro la notizia-Broadcast News (1987) e 'Figlio di un dio minore' (1986) e come attore non protagonista in 'A History of Violence' (2005).

"Migno*** ucraina". Amanda Lear fuori controllo, l'ira di Mara Venier. Terremoto in Rai | Guarda

Uno dei figli di Hurt, quello che porta lo stesso nome del padre, William, ha confermato la notizia in una dichiarazione ufficiale: "Con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72/o compleanno. È morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento".

"Drogata, ho rimorchiato maschi e...". Amanda Lear senza censura a Domenica In: "fascia protetta" sbriciolata, confessioni sconce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.