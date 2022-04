Catherine Spaak morta, la malattia: "Emorragia cerebrale, perdita di vista". Come viveva da 2 anni

18 aprile 2022 a

Emorragia celebrale, crisi epilettiche, perdita della vista. Ci sono tutte le risposte sulla malattia che l'ha uccisa nell'ultima intervista rilasciata da Catherine Spaak . L'attrice, morta il giorno di Pasqua all'età di 77 anni, due anni fa (era l'agosto del 2020) aveva rivelato a Storie Italiane , ospite del programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele , il suo dramma: "Non provo nessuna vergogna a parlarne. Tante persone che problemi di salute tendenti a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un'emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epi hannoletti che alla cicatrice".

La Spaak spiegò che voleva far arrivare alle persone un messaggio: "Se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Un' emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi . Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti". Parole che arrivavano alla fine di un percorso affrontato con determinazione dall'attrice belga: contestualmente all'emorragia, infatti, l'attrice perse la vista e la capacità di camminare. La notte dell'emorragia, i medici le dissero che "probabilmente non sarei arrivata all'alba del giorno dopo".

