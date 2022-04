Perché aspettare? Tra Papeete, Praja, The Beach... il divertimento inizia di giorno

30 aprile 2022 a

Il divertimento, tra Italia, Ibiza e resto del mondo, cambia sempre. Le vere tendenze però, raramente fanno notizia, perché inesorabili, lente e poco evidenti. Le stramberie che tanto piacciono media, nella realtà, non funzionano. Gli organizzatori sanno cosa piace al pubblico e si muovono sempre nella direzione giusta. In questo periodo, è quella dell'anticipo di balli, party e musica. Si balla infatti già nel pomeriggio all'Ushuaia di Ibiza e lo si fa anche in tanti locali italiani di riferimento, soprattutto d'estate, quando ogni festival musicale è già vivo nel pomeriggio.

Succede da sempre al Papeete Beach, a Milano Marittima. I suoi party in spiaggia pomeridiani da oltre vent'anni fanno divertire la riviera romagnola con uno stile che da sempre mette d'accordo pop ed esclusività. Qui ci si sente al centro della scena semplicemente bevendo uno spritz e ragazzi scatenati si divertono accanto alle famiglie. I beach party del Papeete sono, ovviamente, copiati, in tutta Italia e non solo... e prendono vita dall'inizio della primavera a settembre inoltrato. Il bello, infatti, è che ogni weekend il divertimento si vive due volte, senza aspettare il sabato notte, quando comunque arriva quello firmato Villa Papeete... Si fa festa on the beach sia il sabato, sia la domenica, all'ora del tramonto soprattutto. Gli ingredienti base? Sun, beach, music, style, fun, food...

La Sicilia da giugno 2022 risponde con The Beach Luxury Club, che dopo il successo di Sharm prende vita presso Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo) per regalare relax a chi vive o è in vacanza in zona, non solo agli ospiti del bel resort. Creato da Manuel Dallori, The Beach punta sul lusso accessibile. E' progettato gustare colazioni con vista d'eccellenza, pranzi in riva al mare, aperitivi al tramonto con dj set... E dopo, ecco che arrivano dinner show che sul palco portano artisti internazionali: sono un crescendo di emozioni, perché ogni piatto del menu è studiato per fondersi con il ritmo della musica e con ciò che gli ospiti vivono grazie alle performance.

Sarà un'estate decisamente impegnativa anche per Damiano Vassalli di DV Connection, che dà vita a party ed eventi soprattutto serali e diurni tra il Garda e la sua Bergamo. Tante le location coinvolte, l'Oro Nero di Nembro (BG) ed il Coco Beach di Lonato (BS) passando per originali serate con aperitivo in vigna e party in piscina. "Il divertimento, soprattutto dopo il lockdown, aveva bisogno di ripartire da novità e innovazioni", spiega Vassalli. "Già da tempo mi sono accorto che non tutti vogliono fare tardissimo e i miei eventi iniziano sempre presto".

E che succede in Salento? La Praja, unica grande discoteca italiana a potersi permettere di aprire 7 sere su 7 per oltre due mesi, raddoppia... e apre anche ogni pomeriggio. La stagione inizia già l'11 giugno. Amatissima da ragazzi e ragazzi di tutta Italia, e prima di tutto pugliesi, è gestita da Musicaeaparole, organizzatore capace di portare al Sud tutti o quasi i protagonisti del clubbing e del sound pop internazionale. Tra i tanti artisti già annunciati alla Praja, ecco Dj Antoine, Gué, Merk & Kremont, Villabanks... La posizione della Praja, tra l'altro, è decisamente strategica. Tra un tuffo nel mare azzurro della bella e frequentatissima spiaggia di Baia Verde all'ingresso del locale ci saranno si e no 50 metri. Il ritmo della cassa della musica si può sentire anche facendo il bagno, probabilmente.

Chiudiamo con un piacevole ritorno, quello del River House di Soncino (CR), appena rilanciato da una nuova gestione, le stessa del Circus e del Molo di Brescia. Già da qualche settimana lo storico locale è ripartito con un sabato sera dedicato a ragazzi e ragazzi che hanno voglia di far tardi con ottimi dj come Dr.Space e ATGC. Con l'arrivo della bella stagione, il locale inizierà a proporre un aperitivo lungo infrasettimanale da vivere a bordo piscina e un gran bel modo di iniziare il weekend tra cibo e musica, ovvero un venerdì sera che inizia dalla cena. Infatti, un'altra delle 'novità' del momento di questo periodo mette insieme divertimento e cibo. Non è certo una stranezza, visto che il tempo passato in cucina nelle famiglie italiane è sempre di meno.

