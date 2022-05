Amanda Lear, confessione piccantissima: "Con i ragazzi, anche se ho 82 anni..."

01 maggio 2022 a

a

a

Di recente, si era parlato di Amanda Lear per una rovinosa gaffe sulle donne ucraine, e guerra in corso, a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Scivolone per cui si è ampiamente scusata. E ora, ecco che Amanda Lear torna al centro dell'attenzione per una lunga, sincera e appassionante intervista concessa a Il Giorno, in cui si racconta a tutto tondo, dalla carriera, alle passioni e fino ad alcuni aneddoti molto curioso.

"Cosa hai detto?". Amanda Lear e la "mign*** ucraina", la furia di Mara Venier: subito dopo la pubblicità... caos e urla in studio

Amanda Lear parla della sua relazione con Salvador Dalì, il celeberrimo pittore con cui ebbe una lunga e tormentata relazione. "Era geloso di Magritte, dunque gli dicevo apposta che preferivo proprio Magritte a lui", rivela. Quindi, aggiunge: "Ho sempre avuto uomini squattrinati, tranne l'erede Opel". E quest'ultimo, aggiunge la Lear, le fece un regalo pazzesco: niente meno che una Rolls Royce.

"Migno*** ucraina". Amanda Lear fuori controllo, l'ira di Mara Venier. Terremoto in Rai | Guarda

L'attrice spiega però che "il mio cuore batte ancora per mio marito, che morì in un incendio". Ma di piuttosto clamoroso, c'è il racconto sulle avances che Amanda Lear, a 82 anni, riceve ancora da giovani e giovanissimi. "Il mondo è cambiato - premette -, i ragazzi di oggi sono più sfacciati, hanno il coraggio di avvicinarti e dirti sei bella, mi piaci: una volta c'era una barriera sociale, adesso non più". E come reagisce alle avances dei giovanissimi? "Sono lusingata. Ci hanno fatto credere che, passata una certa età, le donne scadessero comer uno yogurt. Invece questi ragazzi ti trovano ancora bella e attraente. Anche se poi non si conclude niente, ognuno torna a casa sua, è bello sapere che qualcuno si interessa ancora a te", conclude Amanda Lear.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.