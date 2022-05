Eva Henger, "trasporto in eliambulanza": dramma dopo il frontale, "ecco le sue condizioni"

09 maggio 2022 a

a

a

Dopo il tragico incidente automobilistico che ha visto coinvolti Eva Henger e il compagno Massimiliano Caroletti, la showgirl ungherese si trova ancora in ospedale, dove rimarrà per lungo tempo. La Henger era guida dell'automobile, con affianco il compagno, a Gyor, principale alla città ungherese. L'incidente sembrerebbe stato causato da una macchina che ha provato un sorpasso pericolosissimo e impossibile. Nel sinistro sono morte due persone: un uomo e una donna di 70 anni.



Massimiliano ha fatto sapere sui social network che Eva è stata trasferita a Roma in eliambulanza, nella clinica privata Villa Parioli, per ricevere le migliori cure. Sempre Caroletti ha poi fatto a Novella 2000: “Eva dovrà essere sottoposto a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”. Proprio qui la 49enne verrà operata al braccio, che era a rischio setticemia. La Henger dopo l'incidente ha subito anche fratture multiple al tallone, clavicola, sterno e bacino. A salvare la coppia sono state le cinture di sicurezza.



A mostrare vicinanza alla showgirl è arrivato anche Massimo Boldi, amico di vecchia data che, nelle ultime ore, ha pubblicato sui suoi canali social: “È arrivata a Roma su un jet privato ed è ricoverata in una clinica romana. Forza Eva, i tuoi amici ci sono sempre”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.