Veronica Pivetti, "che figura di mer***": beccata a taccheggiare al super. Clamoroso, cosa ha rubato

Veronica Pivetti si è raccontata in un’intervista molto intima al Corriere della Sera. La 57ene, nata a Milano, è un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva molto amata dal pubblico. Dopo aver esordito a sei anni con uno spot pubblicitario grazie a Bruno Bozzetto, si è cimentata nel doppiaggio, carriera che proseguirà nel tempo e che le riserverà molte soddisfazioni. È conosciuta al grande pubblico per il film di Carlo Verdone Viaggi di nozze nel ruolo di Tosca, ma l’episodio più divertente che ricorda è un altro.

Ha spiegato con una certa ironia il doppiaggio per il film Tutto su mia madre di Pedro Almodovar. La Pivetti ha raccontato che: “Il regista cercava una voce per il personaggio di Agrado, un transessuale, e fecero fare un provino sia a me, sia a un vero trans: bè, Almodovar scelse me.” Veronica ha confessato poi di non aver mai sofferto la presenza ingombrante della sorella Irene in politica, e nemmeno che la cosa le abbia facilitato la carriera: “Ero impegnatissima su altro e cominciai ad avere belle occasioni, di cui lei non sapeva assolutamente nulla. Non mi sono mai sentita facilitata e nemmeno a disagio per il mestiere che svolgevo lontano dal suo”.

L’episodio di cui prova più vergogna, però, risale alla volta che la beccarono rubare al supermercato: “Follia pura. Ero reduce da un Festival (di Sanremo) stratosferico, dove mi avevano visto milioni di persone e io rubo un pacco di sottilette. Ma mi hanno beccato subito! Mi fermano all’uscita chiedendomi: signora cos’ha nella borsa? Ovviamente ho immediatamente tirato fuori il malloppo e pagato quello che dovevo, scusandomi”. E continua: “La classica bravata da idiota, che figura di m***”.



