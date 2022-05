Don Matteo, "se le accade qualcosa divento una belva": esplode la rivolta per una scena

21 maggio 2022 a

a

a

Don Matteo è una certezza negli ascolti. La fiction di Rai Uno sta inchiodando davanti alla tv milioni di telespettatori. Ma a quanto pare il pubblico si è concentrato molto sul personaggio di Greta (Giorgia Agata). Di fatto le vicende di questa ragazza raccontate nella fiction hanno colpito e non poco i telespettatori. E in questa ritrovata freschezza dei Don Matteo 13, grazie anche all'ingresso di Raoul Bova, il personaggio di Greta si sta conquistando uno spazio inaspettato. Ma Greta è talmente entrata nei cuori dei telespettatori che di fatto è anche partita una protesta social per evitare che la ragazza possa sparire dalla trama di questa stagione.

Da Don Matteo mi aspetto di tutto, anche che venga fatto Beato

E così sui social è in atto una vera e propria rivolta: "Se a Federico gli tolgono pure Greta io divento una belva e nessuno potrà fermarmi", scrive un utente. Parole dure che lasciano intendere quanto sia importante nella sceneggiatura il personaggio di Greta. Va detto che deve condividere il podio delle preferenze anche con Maria Chiara Giannetta, il capitano che puntata dopo puntata sta conquistando davvero tutti.

“Fammelo vedere”. Mara Venier, raptus erotico: cosa costringe a fare Raoul Bova, davanti a tutti | Guarda

Tornando a Greta, i telespettatori chiedono un "salvataggio" dopo il finale aperto dell'ultima puntata andata in onda. Per sapere cosa accadrà bisognerà attendere il prossimo 24 e 26 maggio con i due episodi che chiuderanno questa stagione da record.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.