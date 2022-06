Alfonso Signorini ricoverato d'urgenza al San Raffaele, paura e mistero: che cosa lo ha colpito?

02 giugno 2022 a

a

a

Alfonso Signorini ha spiazzato tutti con una rivelazione inaspettata riversata nel suo ultimo editoriale di Chi Magazine. Il direttore ha confessato di essere stato ricoverato un paio di giorni all'ospedale San Raffaele di Milano senza però spiegarne le ragioni. Il direttore ha scritto un lungo articolo di ringraziamento per tutto il personale sanitario che lo ha seguito e supportato durante la sua permanenza dichiarando, a un certo punto, di essersi anche dovuto sottoporre a un'anestesia anche se lui si era recato all'ospedale solo per dei semplici esami di controllo.

Video su questo argomento "Grasse risate". Ilary Blasi, Alfonso Signorini replica alla conduttrice...

Non si sa ancora nulla sulle sue condizioni di salute e il motivo del ricovero, però Signorini ha tenuto a chiarire: "Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell’anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è venuta una dottoressa che non conoscevo, semplicemente per dirmi grazie per farle ogni settimana compagnia con i miei editoriali. E le sue parole, così affettuose, così sentite, in quel momento per me sono state una carezza d’amore".

La lettera di ringraziamento condivisa su Instagram di Alfonso Signorini al team di medici e infermieri

Il direttore di Chi ha poi concluso: "Sì perché l’amore esiste anche e soprattutto quello che si manifesta tra persone che non si conoscono e che ci fa sentire connessi, empatici con la vita e il cuore degli altri. Non è retorica, credetemi, è qualcosa di bello, a cui non siamo abituati. E se la sofferenza serve a qualcosa, certamente serve anche a prendere coscienza di questo". Ora Signorini è già al lavoro per la nuova stagione del Grande Fratello Vip, la terza consecutiva per lui. Non sembra quindi farsi abbattere da questo inghippo di salute ed eccolo buttarsi a capofitto nel lavoro, segno che fa ben sperare che stia di nuovo bene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.