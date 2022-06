Tom Hanks, tremori incontrollabili sul palco: ecco il video che spaventa il mondo

16 giugno 2022 a

Paura per Tom Hanks. L'attore americano è apparso incapace di controllare i tremori alla sua mano destra durante una conferenza stampa in Australia. La star di Hollywood, 65 anni, era impegnata nella presentazione e promozione del film biografico di Baz Luhrmann su Elvis, nel quale Hanks interpreta Tom Parker, il manager del cantante. La conferenza si è tenuta nella città di Gold Coast, a sud di Brisbane, dove si sono svolte le riprese del film.

"Non c'è posto migliore al mondo per girare un film", ha detto l'attore riferendosi alla Gold Coast. Proprio mentre diceva queste parole, però, la mano destra - quella con cui reggeva il microfono - ha iniziato a tremare in maniera incontrollabile. La mano sinistra invece era in tasca. Dopo essersi accorto dei tremori, la star - come riporta il Daily Mail - ha tentato di correre ai ripari mettendo la mano sinistra sotto la destra sul microfono.

In allarme i fan di Hanks, che subito si sono chiesti cosa sia successo all'attore. Qualcuno ha notato anche una perdita di peso notevole. Per ora, però, non si sa se ci siano gravi problemi di salute dietro. Il diretto interessato non ha commentato. Nelle ultime ore, però, si sta parlando di lui anche per alcune sorprendenti dichiarazioni rilasciate al New York Times sulla trilogia sul Codice Da Vinci. "Oh mio Dio, era una cavolata".

