Elisabetta Canalis preoccupata per la figlia: cosa è successo

"Mia figlia non va più a scuola”: Elisabetta Canalis è molto preoccupata. Tanto. Troppo. Sua figlia, nata dalla storia con suo marito Brian Perri nel 2015 pare che la stia facendo preoccupare. Adesso l’ex Velina di Striscia la notizia rompe il silenzio al settimanale F, edito da Cairo. Lei, lo ricordiamo, si è trasferita negli Stati Uniti per amore nel 2014 e si è sposata con il famoso ortopedico, che ha conosciuto ad una festa. Sicuramente vorrebbe tornare in pianta stabile in Italia.

Definitivamente. “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”, svela a F. E poi parla del problema sicurezza in California. “Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.

Ma, in ogni caso, per Elisabetta Canalis l'America rappresenta il grande stato dove vivere. “Los Angeles è casa per me", continua a raccontare. Un Paese all'avanguardia, molto più avanti dell'Italia. “Mio marito mi ripete spesso che l’America non è Los Angeles e nemmeno New York. La vera America culturalmente è diversa. Lui è della Pennsylvania, uno degli Stati più autentici”, continua. Secondo alcuni vorrebbe allargare la famiglia. Ma lei frena molto dicendo che non vuole affatto altri figli. Almeno per adesso.

