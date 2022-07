Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci collassa in passerella: paura a Siracusa

11 luglio 2022 a

Paura per Deva Cassel. La figlia di Monica Bellucci, modella per Dolce e Gabbana, è svenuta in passerella. La sfilata aveva come sfondo la splendida Siracusa. Qui il brand ha presentato la nuova collezione 2022 di Alta Sartoria, Alta Gioielleria, e Alta Moda. Per la bellissima 17enne però è capitato un piccolo imprevisto. La giovane, figlia della Bellucci e del noto attore francese Vincent Cassel, ha accusato il caldo o la stanchezza. Dopo la sua entrata infatti qualcosa è andato storto.

Deva, mentre le altre modelle sfilavano rimaneva in piedi, vicino alla scala di Piazza del Duomo, a fare il cosiddetto "mannequin". Poi a un certo punto la 17enne ha accusato un malore e si è accasciata a terra per un breve istante. Immediato il soccorso dello staff che l'ha portata nel backstage assieme alla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi.

Nulla di grave comunque. Come si può vedere nel video diffuso da Siracusa News, la figlia della Bellucci è uscita di scena sulle sue gambe. Tra gli ospiti oltre all'attrice italiana, anche Drew Berrymore, Heidi Klum, Emma Roberts, Sharon Stone, Mariah Carey, Christian Bale, e tanti altri. Tutti presenti a un evento imperdibile e che difficilmente Deve dimenticherà.

