Valeria Marini, "io ho deciso...": rivelazione piccante, il vip innamorato del suo fondoschiena

18 luglio 2022 a

a

a

"Ho un ritratto di Rinaldo Geleg, sul mio fondoschiena Federico Fellini scrisse 'Ho deciso abito qui'": Valeria Marini si racconta in un'intervista a cuore aperto col Corriere della Sera. La showgirl ha parlato dei registi con i quali ha lavorato, ma anche del suo fidanzato Eddy Siniscalchi, imprenditore di 35 anni: "E' meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama 'Vita mia', facciamo l'amore dalla mattina alla sera". Poi spazio a Cecchi Gori: "Per aiutarlo ho venduto una casa".

"Volevo farmi suora, poi...": il segreto piccante di Valeria Marini

La showgirl, inoltre, ha rivelato pure quanto sia stato difficile il periodo vissuto l'anno scorso per via di alcuni problemi personali. Un periodo così complicato che la 55enne ha addirittura pensato di farsi suora: "Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante".

Valeria Marini, ritorno a Mediset? Quelle voci da Cologno Monzese...

La Marini, infatti, ha sempre avuto una fede fortissima: "Prego tutte le sere. Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento... Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo", ha detto. Infine ha parlato anche della partecipazione a Tale e quale show, in onda su Rai 1 dal 30 settembre con la conduzione di Carlo Conti: "Ho studiato canto per il provino e continuerò a prendere lezioni".

Ilary Blasi crolla a terra in diretta tv: attimi di panico all'1.20 su Canale 5 | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.