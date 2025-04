Valeria Marini: "Perché mamma non mi parla"

Il rapporto tra Valeria Marini e sua madre è ai ferri corti. La donna ha bloccato la figlia perfino sul cellulare. E non l'ha ancora sbloccata: "È ancora nello stato d’animo di non voler comunicare nemmeno con Claudia e Fabio, mio fratello e mia sorella". Le due non si sentono addirittura da settembre. Ma Valeria ha avuto modo di vederla in tv da Mara Venier a Domenica In, il programma in onda su Rai 1: "Sono stata felice di vederla e di accertarmi con i miei occhi che stava bene ed era in salute, questa è la cosa più importante. Mara è stata bravissima, anche perché ha fatto ridere mamma, che ha avuto la sua ribalta. Le sarò sempre grata per il tentativo".

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Valeria Marini ha raccontato com'è nata la diatriba con la madre: "Il vero inizio è stato con la truffa dei Bitcoin, per la quale la sentenza è attesa a novembre. Quella esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro. In coscienza ho fatto tutto quello che potevo, affidandola anzitutto all’avvocato migliore su piazza, la mia amica Laura Sgrò". Le due, poi, hanno rotto lo scorso settembre "quando ho provato a cambiare registro e le ho detto, forse troppo duramente, che pure io ero stata truffata ma non avevo reagito litigando con tutti".