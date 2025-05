Valeria Marini costretta a vendersi casa: girano strane voci

Valeria Marini è disposta a tutto pur di riallacciare i rapporti con la madre, anche vendere il suo lussuoso appartamento milanese. Secondo la rivista la showgirl avrebbe messo sul mercato immobiliare la sua abitazione in Corso Como dal valore di un milione e mezzo di euro. A svelarlo il settimanale Oggi che precisa che la casa della Marini è quella che si affaccia su Piazza di Spagna, a Roma. Quello di Milano dunque è uno dei tanti investimenti.

Non solo, perché l'appartamento è da sempre un punto di appoggio per la Marini quando si sposta nel capoluogo lombardo per motivi di lavoro. Di circa 130 metri quadrati, l'abitazione sarebbe stata venduta per sanare i guai che sua madre Gianna Orrù si è trovata ad affrontare a causa di una truffa da centinaia di migliaia di euro. La showgirl, al momento, non ha né confermato né smentito la notizia.