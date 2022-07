Manuel Bortuzzo, "ma i c... vostri": scoppia la bufera dopo il concerto

Francesco Fredella 21 luglio 2022 a

a

a

Manuel Bortuzzo finisce nella polemica dopo il concerto di Ultimo. Succede di tutto. Il nuotatore, che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello vip, scatena un polverone in Rete. Una ragazza disabile dice: “Beato te che sei vip”.

"Mara Venier incoerente", il gesto che le costa il linciaggio, alta tensione in Rai



In questa nuova polemica, però, non non c’entra la sua ex Lulù Selassié. Bortuzzo ha partecipato al concerto di Ultimo al Circo Massimo, si tratta di uno dei suoi sogni nel cassetto da sempre. Finalmente l'ha realizzato. E sui social si parla di Chiara Maniero, una ex giocatrice di Beach volley disabile, che sui social dice: “Beato te che sei vip e puoi vederlo da sotto il palco, vorrei sapere il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero?”. Poi aggiunge: “Bella figur di m… coda di paglia?” L'ex giocatrice tocca un tema molto caldo, tanto caro all'opinione pubblica. “Visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga?”, dice ancora. “Lui perché è famoso, invece era sotto palco, andando contro tutte le famose norme di sicurezza, ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare mi ha bloccato”. La ragazza poi non nasconde un po' di delusione: “Se può lui devono poter tutti avere il diritto di stare sotto il palco! Un disabile con zero empatia verso i suoi simili“.