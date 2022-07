Ida Rendano, il videoclip del nuovo singolo

26 luglio 2022 a

È uscito in questi giorni il videoclip dell’ultimo singolo dell’artista partenopea Ida Rendano dal titolo L’ammore è na cosa o ben n'è nato, scritto da Sergio Donati con arrangiamenti di Max D'Ambra e prodotto da CCRECORD. “Con questo brano - afferma Ida Rendano - inizia anche il mio nuovo tour 2022/23 dove finalmente potrò riprendere i concerti in piazza accanto al mio pubblico, che in questo lungo periodo mi ha sempre sostenuta e incoraggiata. In autunno sto poi preparando un concerto particolare dedicato ai miei 30 anni di carriera con la partecipazione di molti amici con cui ho collaborato. La mia Passione è nella mia Musica ma spero anche di riportarla nel Teatro che fa anche parte della mia lunga carriera artistica”. Il nuovo videoclip si può visionare su tutti i canali social della cantante Ida Rendano e sul suo canale youtube. Il 15 di Agosto la Rendano sarà in concerto a Falciano del Massico in provincia di Caserta.