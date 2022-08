Donatella Rettore, confessione piccante: "La mia prima volta? Ecco quando e con chi"

03 agosto 2022 a

"Con Claudio, 45 anni fa. Punto": Donatella Rettore senza freni. La cantautrice di Castelfranco Veneto, 67 anni, ha confessato al Corriere della Sera quando e con chi c'è stata la famosa prima volta. Lei e Claudio Rego - musicista, 69 anni, di Roma - stanno insieme dal 1977, anche se si sono sposati solo nel 2005. La Rettore, poi, ha rivelato anche di non aver mai praticato l'autoerotismo: "Non ne ho mai avuto bisogno. E poi, scusa, stiamo insieme da quarantacinque anni, certo, abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma siamo sempre stati una coppia, che bisogno avrei avuto di fare da me?", ha detto riferendosi al marito.

Parlando delle nozze con Claudio, arrivate dopo diverso tempo dal fidanzamento, Donatella ha spiegato: "Stavamo insieme da tanto, i figli non sono arrivati, io sono pure talassemica, un giorno gli dissi: “Senti, sposiamoci e non se ne parli più”. C’è un che di macabro e fatalista in me, a dispetto della mia energia e dei miei look. Pensi che ho fatto testamento quasi vent’anni fa".

Parlando del primo incontro con Claudio, invece, la Rettore ha rivelato: "E pensare che all’inizio l'ho odiato. Era il 1976, studio di registrazione. Io ero una ragazzina, aspiravo a Sanremo, facevo le selezioni per Castrocaro. Dovevo incidere, in sala incontrai Claudio. Mi disse: “Ahò, ma che vieni a fa, i cori?”, o una cosa simile. Mi infuriai e dissi a me stessa: “Con questo qui mai, manco una cena". Di recente la cantautrice ha preso il Covid. E sulle sue condizioni di salute ha detto: "Sono in lento miglioramento. La febbre è passata. Io devo stare attenta perché sono fragile, ma ho fatto quattro vaccini".