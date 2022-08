GF Vip, Adriana Volpe sbatte la porta in faccia ad Alfonso Signorini

10 agosto 2022 a

"Il cast del GF Vip 7 resterà segreto fino all’inizio", ha annunciato Alfonso Signorini riguardo i partecipanti del reality che tornerà su Canale 5 dal 19 settembre. Di certo ci sono i rumors su chi entrerà nella casa di Cinecittà. E uno di questi riguarda Adriana Volpe. Secondo thepipol_tv, la conduttrice, che ha preso parte alla quarta edizione del reality show ma poi si è vista costretta a ritirarsi per motivi familiari e che l'anno scorso ha affiancato Alfonso Signorini con il ruolo di opinionista, avrebbe rifiutato di replicare l'esperienza anche come concorrente.

Confermata invece Sonia Bruganelli accanto a Signorini come commentatrice. Altra conferma è quella di Giovanni Ciacci. Ma in attesa che si alzi il sipario prosegue il totonomi: “Mi chiedete in tanti nuovi indizi, tra poco ne partirà uno e poi da qui a settembre ne seguiranno altri", ha detto il direttore di Chi alimentando la sete di notizie dei fans. "Vedo che ci prendete sempre, o quasi sempre”. Tra i più gettonati ci sono Antonino Spinalbese, Antonella Fiordalisi, Asia Gianese, Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilian e Eleonoire Ferruzzi.