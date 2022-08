Renato Pozzetto ricoverato in ospedale: quali sono le sue condizioni

16 agosto 2022 a

a

a

Renato Pozzetto è ricoverato in questo momento all'ospedale Circolo di Varese. L'attore si trova nel nosocomio da venerdì scorso, 12 agosto. A darne notizia sono stati alcuni quotidiani della stampa locale come la Prealpina. Avrebbe avuto un malore.

"Erano giorni bellissimi". Renato Pozzetto ne fa 80? Il segreto svelato da Andrea Roncato

Dopo quattro giorni di ricovero le condizioni sarebbero in miglioramento. Renato Pozzetto, originario di Laveno Mombello, avrebbe accusato un malore e sarebbe stato ricoverato prontamente. Le condizioni di salute stanno migliorando e al momento l'attore si troverebbe ricoverato nel reparto di Medicina generale. In questo momento però non è ancora di che natura sia stato il malore che ha colpito Pozzetto.

Renato Pozzetto, auguri in ritardo: le scuse (e un aneddoto)

Due anni fa un episodio simile lo costrinse a un ricovero al San Raffaele. Renato Pozzetto, dunque, ha dovuto trascorrere la giornata di Ferragosto in ospedale. Non è certo un momento facile per l'attore comico. Solo qualche tempo fa ha dovuto dire addio a uno dei suoi fratelli, Ettore. Un grande dolore per l'attore dal quale non si sarebbe ancora ripreso. Bisognerà attendere qualche giorno per capire quale possa essere il decorso della sua permanenza in ospedale.