Noemi, caos al concerto: "Guarda che scendo!", cosa è successo

Francesco Fredella 26 agosto 2022 a

a

a

Noemi fuoriosa. Forse così non l'abbiamo mai vista per davvero. La cantante si è arrabbiata a un suo concerto per colpa di un bambino che sembra abbia disturbato l'evento. “Guarda che scendo!”, ha detto durante la sua esibizione. Ma cosa è successo? Andiamo per gradi. L'artista si stava esibendo nel suo celebre brano "Ti amo non lo so dire", canzone che ha presentato in gara all’ultimo Festival di Sanremo.

A un certo punto si è fermata. Uno stop improvviso. Un bambino le ha puntato contro gli occhi un laser. E lei ha dovuto dire stop. “Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”, tuona. La sua è stata una reazione abbastanza forte, che è andata subito virale. Forse un po' eccessiva? Sicuramente ai fan non è sfuggito questo dettaglio e la frase di Noemi ha fatto il giro della Rete.

Qualcuno sui social non ha dimenticato la frase di Proietti, che in un celebre film diceva: “Al Cavaliere Nero…”. Video virale, ma ovviamente la cantante - amatissima dai ragazzi - ha voluto scherzare con il ragazzo affinché fosse chiaro che non è poi tanto corretto puntare un laser negli occhi. Caso chiuso? A quanto pare sì perché Noemi ha continuato subito dopo il concerto. Senza fermarsi ulteriormente.