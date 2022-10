Andrea Piovan interpreta "Il viandante" di Simone Di Matteo

26 ottobre 2022 a

È Andrea Piovan, una delle voci più famose del panorama televisivo nostrano, l’interprete del "Viandante", personaggio chiave de L’amore dietro ogni cosa di Simone Di Matteo che trova finalmente il suo spazio all’interno del concept album ispirato all’antologia dello scrittore pontino per la New Music International. Il noto doppiatore e attore, nonché voce narrante ufficiale di Rete 4, infatti, ha collaborato alla realizzazione del brano Il viandante, che si presenta come traccia bonus dell’intera raccolta e il cui testo originale è direttamente tratto dal libro.

Continuamente sospesa tra passato e presente, nostalgia e speranza, mancanza e presenza, quella del viandante è una figura piuttosto emblematica. Difatti, rappresenta l’unico vero protagonista che trasporta e traghetta il lettore all’interno di ciascuno dei racconti che compongono l’opera letteraria di Di Matteo. Ma non solo. Grazie all’attuale trasposizione in musica che ha reso L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo il primo disco al mondo interamente ispirato a una raccolta antologica, è altresì colui che ripercorre, attraverso la melodia, tutti gli amori impressi come cicatrici tra le pagine del proprio cuore e li regala a chiunque abbia voglia di ascoltarlo o creda di potervisi riconoscere. E lo fa, questa volta, tramite l’inconfondibile voce di Piovan il quale riesce a interpretare, più di ogni altro, le parole scritte da Di Matteo stesso.

Ad accompagnare la canzone, però, c’è anche un piccolo cortometraggio prodotto da Modo Agency per la regia di Bruno Trombetta. La clip segna il ritorno dell’attore Andrea Candeo che, dopo aver indossato i panni del protagonista di ciascun pezzo musicale, le storie che poi ad altro non corrispondono se non ai capitoli dell’antologia, qui incarna l’essenza di tutti loro. In altre parole, il viandante in persona e ciò che il suo errare in ogni singolo episodio in canzone gli ha lasciato. Il tutto mentre, in sottofondo, un magistrale Piovan dà voce a quei sentimenti che custodisce così gelosamente.