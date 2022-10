Jessica Morlacchi palpeggiata, "Ricordi la tua faccetta?": chi la sbugiarda

29 ottobre 2022 a

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Jessica Morlacchi. L'ex componente dei Gazosa è stata palpeggiata da Memo Remigi durante Oggi è un altro giorno, finendo suo malgrado al centro della polemica. E allora cosa vuole la Lucarelli? La giurata di Ballando con le Stelle, precisando di condannare il gesto di Remigi, lancia una frecciata alla Morlacchi. "Per me Memo Remigi sta bene dove sta, cioè a casa a palpeggiare il suo divano, ma spero che Jessica Morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo (non era la prima volta) e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano 'tr**e', perché sono cose gravi allo stesso modo".

Il riferimento del post pubblicato su Instagram sarebbe al caso che ha visto Iva Zanicchi protagonista. Dopo essere stata giudicata dalla Lucarelli a Ballando, la cantante ha sussurrato al partner Samuel Peron la parola "Tr**a", riferendosi proprio a Selvaggia. Un'uscita non passata inosservata, visto che il microfono era aperto.

Quanto accaduto è finito anche ad Oggi è un altro giorno, dove la Morlacchi è ospite. Qui la cantante avrebbe mostrato espressioni spazientite, scatenando la reazione della Lucarelli che ora le ricorda il paragone.