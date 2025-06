Selvaggia Lucarelli vede truffe ovunque: la giustiziera dalla mira sbilenca

«lo attendo ancora che questa famiglia risponda alle mie domande semplicissime su che fine abbiano fatto questi soldi nel dettaglio, nel senso con un rendiconto preciso. Ad oggi si rifiutano». Aveva scritto la Lucarelli sul suo profilo Instagram. Post al quale i due genitori avevano anche ribattuto. «Non abbiamo altre parole, per definire alcuni soggetti umani privi di dignità nonché di cuore. Stanchi di rispondere a offese del genere, auguriamo a Selvaggia Lucarelli il meglio, e magari, cominci a dedicare la sua attenzione, (realmente) a cause per le quali possa godere un domani di una fama diversa, fatta di stima e non di pour parler per raggiungere solo follower della stessa natura».

Una prima buona bordata alla sentenziosa giudice televisiva. Poco importa che si tratti di una bambina, come nel caso della piccola Melissa, o di un ragazzo quasi mangiato vivo da uno squalo e amputato all’inizio dello scorso anno, per il quale gli amici avevano avviato una raccolta fondi sulla quale la Lucarelli aveva sollevato dubbi. Ci sono stati pure casi nei quali Selvaggia ha ritenuto di vestirsi da Robin Hood. Come alla fine del 2022, quando attaccò la giovane Carlotta Rossignoli, laureatasi in Medicina a tempo di record, per la blogger, grazie alle doti economiche della famiglia. Tanto da far adirare l’ateneo e il virologo Burioni accorsi in aiuto della neodottoressa. Vien da dire, insomma che per fortuna, nonostante la nostra firmi sul Fatto, quotidiano amico delle procure, c’è ancora qualche giudice libero, capace di ristabilire la verità e la dignità delle persone colpite senza senno.