Selvaggia Lucarelli stroncata dalla procura di Bari: bimba malata? "Nessuna truffa"

La procura di Bari ha smentito Selvaggia Lucarelli riguardo al caso della piccola Melissa. Secondo la firma del Fatto Quotidiano, i genitori della bimba non volevano rilasciarle l'intervista nascondevano qualcosa. Ma secondo i pm, la truffa non c'è mai stata. Dietro la raccolta fondi legata alla piccola Melissa, la bambina affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, non c’era infatti nessun illecito. Le indagini condotte dalla procura di Bari erano state avviate dopo un esposto presentato da alcuni cittadini. Ma non hanno ravvisato alcuna truffa. Al contrario, hanno confermato che i soldi delle donazioni (circa due milioni di euro) sono stati interamente destinati alle cure mediche.

Come spiega il Secolo d'Italia, nel 2020 Pasquale Negri e Rossana Messa - i genitori della piccola Melissa - avevano lanciato un appello che aveva commosso tutto il Paese. E avevano avuto successo, dato che erano riusciti a raccogliere circa due milioni di euro di offerte. Una cifra ingente, ma che è servita davvero a salvare la vita alla piccola e a farle somministrare a Dubai il costosissimo farmaco Zolgensma.