Valentina Nappi svela il segreto per una relazione di successo

La tecnologia avanza costantemente, continua a raffinarsi e ad evolversi, entrando sempre più a fondo nelle nostre vite. Ad oggi è una parte importantissima se non fondamentale del nostro quotidiano. I mezzi a nostra disposizione hanno impattato anche in ambiti che sarebbero stati insospettabili anche solo un ventennio addietro. Basti pensare ai cellulari, che al loro esordio fungevano solo da “telefoni” ed erano utilizzati per telefonare e che oggi sono lo strumento principale per la gestione di tutti i nostri contatti.

Le potenzialità sono infinite e quella che ormai è diventata abitudine consolidata di utilizzare il telefono in ogni momento di bisogno, ci ha portati a sfruttarlo anche per risolvere i nostri problemi più personali. Uno dei problemi che più si riscontrano al giorno d’oggi riguarda le relazioni amorose e le dinamiche che le regolano in un mondo sempre più avanzato e molto più complesso di quello precedente.

Valentina Nappi forte della sua esperienza in ambito sentimentale, cerca di risolvere i problemi amorosi dei suoi affezionati utendi sul suo canale di Tik Tok. Attraverso il suo format, l’influencer parla di dinamiche comuni e delle possibili soluzioni agli ostacoli che si possono incontrare nelle relazioni.

Secondo Valentina che la coppia sia fresca o che sia più longeva, l’ingrediente fondamentale per una relazione sana è il confronto continuo e sincero fra le parti. Non sono poche infatti le relazioni che si trascinano oltre il loro naturale termine e che sarebbero dovuto terminare molto prima o storie riparabilissime che si sono sfaldate per una mancanza di comunicazione. Una delle difficoltà affrontate più spesso riguarda le aspettative della coppia e I singoli bisogni di chi ne fa parte.

All’inizio di una relazione si tende ad omettere il proprio egoismo e cercare di venire a compromessi con l’altro, sforzandosi di far funzionare la storia. Col passare del tempo I nostri desideri e le nostre abitudini, il nostro io più egoista, tendono a riemergere venendosi a scontrare con la routine che abbiamo ormai impostato e che ora ci va stretta.

Le domande che le vengono poste sono comunque quasi sempre le stesse perchè tutti abbiamo gli stessi bisogni fondamentali come sentirci apprezzati ed essere amati. Tutti proviamo le stesse paure ad abbiamo il timore di non essere abbastanza per l’altro e soffriamo per gli stessi motivi come quando veniamo lasciati o ci sentiamo costretti a lasciare.

Per queso tipo di dinamiche Valentina fornisce più soluzioni ribadendo però che sono dinamiche comuni ma non tutte le soluzioni possono vestire bene su ogni coppia, che resta un’unicità e presenta delle regole proprie. Ed è per problemi più unici e particolari come questi che Valentina ha deciso di aprire il suo canale Tik Tok, cercando di diventare un punto di riferimento chiaro e chiarificatore in un ambito cosi complesso e delicato.