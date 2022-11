Maddalena Corvaglia a luci rosse: nudo integrale a 40 anni

23 novembre 2022 a

Maddalena Corvaglia si mette a nudo. L'ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di mostrarsi senza veli sui social. Una serie di foto apparese su Instagram la mostrano sorridente, rilassata nel giorno del suo compleanno. E la Corvaglia sembra sfidare il tempo. Per lei infatti si è fermato, è rimasta di fatto come l'abbiamo conosciuta qualche anno fa: curve mozzafiato, il biondo acceso dei suoi capelli e di fatto quel sorriso che sottolinea il suo approccio ottimista alla vita. La Corvaglia ha compiuto 40 anni. Una ricorrenza che inevitabilmente porta a fare qualche rifelessione e qualche bilancio. Così su Instagram ha accompagnato gli scatti hot con un post che in pochi istanti ha fatto il giro del web e ha mandato completamente in tilt i suoi fan: "Che belli che sono i 40ANNI! È come se girassi l’angolo e vedessi tutto da una nuova prospettiva. A 40 anni smetti di costruire la persona che vuoi essere per gli altri e inizi a domandarti chi sei, non hai più la a necessità di appartenere ad un gruppo per affermare la tua identità.

A 40 anni non hai la presunzione di insegnare la vita agli altri, ma subentra il desiderio di comprenderne il senso. A 40 anni smetti di cercare le risposte negli altri e la felicità all’esterno. Sai cosa ti piace o ti dà fastidio e sai dove ti porterà una strada , prima ancora di imboccarla". E ancora: "A 40 anni togli agli altri il privilegio di ferirti con le parole , dietro alle quali vedi solo il limite o le paure di chi le dice. A 40 anni la rabbia cede il posto alla compassione. La parola d’ordine fino ai 40 anni è: AGGIUNGERE. Aggiungere amici, aggiungere esperienze, aggiungere scarpe in valigia, aggiungere energia nelle battaglie personali, aggiungere soldi nel conto in banca, aggiungere mobili in casa, aggiungere vestiti nell’armadio, aggiungere paletti e convinzioni, aggiungere amanti… Ad un certo punto poi … si inizia a TOGLIERE. Togliere i rami secchi, togliere il tempo alle persone che ti fanno star male, togliere la roba in eccesso dei cassetti , togliere dalla nostra dieta i cibi che non fanno bene , togliere spazio alle cattive abitudini, togliere il peso che ci portiamo appresso ,nel cuore e nello zaino. Ed è lì che comincia il bello...".