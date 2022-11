Buzzanca-choc, parla la compagna: "Sequestrato, è in condizioni raccapriccianti"

24 novembre 2022 a

a

a

Da settimane ricoverato al Gemelli, la situazione di Lando Buzzanca non migliora. A parlare è la compagna Francesca Della Valle. "È in uno stato raccapricciante, di forte denutrizione, è un uomo alto 1,87 cm e oggi pesa 40 chili. Ha piaghe da decubito su tutto il corpo dovute a un'immobilità forzata. Lo hanno sequestrato per non farlo parlare, truffato e isolato per annientarlo. Perché questo è quello che accade con l'applicazione della legge 6/04, basta con le corbellerie". Quello della donna è un lungo sfogo, dopo che l'86enne, lo scorso 8 novembre, è caduto dalla carrozzina sbattendo la fronte.

Lando Buzzanca si sposa con la "baby" fidanzata? "Di cosa è malato". L'esito drammatico del test

Raggiunta dall'agenzia Dire la Della Valle mette in dubbio le reali motivazioni per cui Buzzanca sarebbe stato ricoverato: "Dopo le solite lotte con il suo amministratore di sostegno, nonostante io sia la sua compagna legalmente riconosciuta, ieri ho avuto modo di vederlo. Cercano di nascondere la verità - prosegue - cioè che Lando è relegato in una Rsa contro la sua volontà da 11 mesi. Posso documentare tutto quello che dico". Secondo Della Valle, "solo" fino a un anno fa "Lando camminava e parlava normalmente, era solo affetto da una blanda afasia, una problematica di linguaggio che però sapeva gestire benissimo anche grazie alla logopedia, un ausilio che inspiegabilmente l'amministratore di sostegno gli ha fatto interrompere non appena gli è stato assegnato, nel luglio 2020".

Buzzanca in ospedale senza poter vedere la sua compagna: facciamo qualcosa per lui

Poi però l'86enne è stato ricoverato: "Nella Rsa Lando non ha avuto il mantenimento fisioterapico, è stato costretto a una immobilità forzata e non ha più avuto l'ausilio della logopedia, per lui vitale. Oggi Lando è praticamente muto, riesce a parlare poco, ma con molta difficoltà. Spero che al Gemelli se ne prendano cura, ma a me non è dato saperlo perché ho il veto su questo tipo di informazioni". Da qui la stoccata: "Ho denunciato per calunnia e diffamazione il figlio di Lando Buzzanca. Quello che ha dichiarato durante una trasmissione televisiva 'spazzatura' è tutto falso. Un figlio che lascia un padre in una Rsa fino alla denutrizione, in linea con l'amministratore di sostegno, si commenta da solo".