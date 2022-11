Fratelli di Crozza non va in onda, guai per Maurizio Crozza: cosa lo ferma

25 novembre 2022 a

Stasera venerdì 25 novembre, Fratelli di Crozza non andrà in onda perché Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid. Al posto della decima puntata verrà trasmesso il best of I migliori fratelli di Crozza. La puntata inedita verrà recuperata in coda alla stagione in onda. Fratelli di Crozza è visibile in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

Intanto cresce la curva epidemica in Italia. Sono 229.122 i nuovi casi di positività al Covid registrati negli ultimi sette giorni, contro i 208.346 della settimana scorsa, un incremento del 10%. Mentre sono 580 le vittime nello stesso arco temporale (533 il dato della settimana precedente), 181.098 in totale. È quanto emerge dai dati del bollettino settimanale del ministero della Salute pubblicato oggi. Risalgono anche le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 3 in più per un totale di 250, mentre i ricoveri ordinari crescono di 632 (sette giorni fa +625), 7.613 in tutto.