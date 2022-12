Gf Vip, Signorini: "Ma cosa ho detto? Ditemelo!", rovinosa gaffe e urla

Francesco Fredella 06 dicembre 2022 a

Gelo in studio. Forse. Fuoriprogramma al GfVip. Alfonso Signorini protagonista. Pamela Prati da una parte, Wilma Goich e Patrizia Rossetti dall'altra con una serie di accuse nei suoi confronti. “Dopo che Pamela lunedì scorso le ha riprese, Patrizia e Wilma gliene hanno dette di tutti i colori…So che Pamela non vorrà fargliela passare liscia…”, annuncia il conduttore e direttore di Chi.

Si tratta dell'anteprima. Signorini ricorda al pubblico a casa che il televoto è ancora aperto e fa un errore: “Ci sono Luciana, Micol e Patrizia…”. Forse intende Luciano, uno dei concorrenti che poi è uscito. Non mancano risate e non mancano le riprese sui social. Poi Signorini, che sa essere molto autoironico, torna sui propri passi. E urla: “Ma cosa ho detto? Ditemi cosa ho detto…”. Alcuni concorrenti in studio, ad esempio Carolina Marconi e Amaurys Perez, ridono. E commentano la gaffe: “Hai detto Luciana…Non Luciano…”. Il conduttore corregge il tiro. “Luciano, Luciano…Per carità…Non sia mai…Luciano, Patrizia e Micol al televoto…”, aggiunge.

Scatta l'applauso del pubblico: “Alfonso, Alfonso, Alfonso…”. Un piccolo errore forse dovuto alla stanchezza. Non c'è nulla di male. Tutti possono sbagliare, compreso un fuoriclasse come lui, che è sempre sul pezzo e che riesce in ogni modo a dribblare ogni tipo di errore o ostacolo. Il pubblico a casa nota la sua umanità perché si tratta di una trasmissione in diretta che, da un momento all'altro, può regalare emozioni. Paure. Errori. Colpi di scena. Tutto questo si chiama GfVip.