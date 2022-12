Bianca Balti, "doppia mastectomia preventiva": Italia sconvolta

06 dicembre 2022 a

Una scelta sofferta e dolorosa, quella di Bianca Balti, destinata a sollevare polemiche. La super top model italiana, 38 anni, ha annunciato sui sociale la decisione di sottoporsi a un intervento di doppia mastectomia preventiva. L'operazione avverrà tra poche ore: è stata infatti fissata per giovedì 8 dicembre a Los Angeles in California, dove la Balti vive da anni con la sua famiglia.

La modella di Lodi, madre di due bambine, aveva già comunicato ai fan e ai followers qualche mese fa di aver ricevuto una diagnosi di BRCA1: per effetto di questa mutazione genetica, il rischio di insorgenza di un tumore al seno o alle ovaie aumenta esponenzialmente. Da qui, evidentemente, la decisione di operarsi al seno. "Ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva. Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla".

"Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data - ha spiegato la Balti nella sua newsletter -, impaziente nell’attendere. Ma ora che il momento è arrivato non ne ho voglia. Mi sento fragile. Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare a una parte del mio corpo che ha definito fino a oggi la mia femminilità".

"Ora che non posso più tirarmi indietro - conclude -, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione". L'intervento è fissato per le 11.00 di giovedì a Los Angeles, città in cui Bianca Balti vive insieme alle figlie e alla gatta Bimba da diverso tempo.