Belve, Bianca Balti lascia di sasso la Fagnani: "Il p***e migliore al mondo"

Chi ha paura del sesso? Di sicuro non Lucrezia Lante della Rovere e Bianca Balti, le (esplosive) ospiti di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve su Rai 1. Due interviste al femminile senza tabù o limiti auto-imposti. Ne ha viste e vissute parecchie la 58enne attrice romana, due amori intensissimi con Giovanni Malagò e Luca Barbareschi.

«Ero affascinata da Luca. Poi c’erano le trasgressioni. Era una vita molto rock ’n’ roll, ma quando è diventata troppo rock ’n’ roll ho detto: si salvi chi può». Spericolata anche la sua giovinezza, con una madre “impegnativa” e ingombrante come Marina Ripa di Meana: «Una donna che faceva gli scandali, aveva una vita in technicolor, era una vera diva. Non la giudicavo. Lei mi attaccava, voleva che fossi spregiudicata come lei, una sua copia. Era possessiva. Voleva manipolarmi, avermi per sé». «A casa - ricorda - girava di tutto: pistole, sacchetti di cocaina, eroina».

Piccante anche la rivelazione su Caos calmo, il film del 2008 tratto dall’omonimo acclamato romanzo di Sandro Veronesi portato sul grande schermo da Nanni Moretti, anche protagonista insieme a Isabella Ferrari. Per l’occasione i due avevano imbastito anche una famigerata, chiacchieratissima scena hard senza censure. La Lante della Rovere era stata scartata per il ruolo poi finito alla Ferrari: «Sono felice di non essere stata presa». E sui colleghi, senza troppi giri di parole: «Erano brutti. Mi ricordo il sedere di Moretti. Era una scena forte, forse ci voleva un gran fico. Se proprio mi devo far prendere da dietro, allora vorrei Brad Pitt, non Nanni Moretti!». E tanti saluti.