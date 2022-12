Irama, "mi hanno sempre odiato": la dolorosa rivelazione privata

14 dicembre 2022 a

"Le mie ragazze mi hanno sempre odiato": Irama lo confessa in un'intervista al Corriere della Sera. Il cantante, ex allievo di Amici, ha spiegato anche il motivo di questo odio: "Anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa". Riferendosi alle sue ex, poi, ha aggiunto: "Mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”.

Nonostante questa rivelazione, l'artista resta comunque molto riservato. Tant'è che sui social non mostra quasi mai nulla della sua vita privata. "La mia popolarità è legata alla musica, non al mio personaggio. Non ho nulla contro chi decide di fare della propria vita un reality sui social, ma io mi sono sempre sentito un cog**one a filmare qualsiasi cosa vedessi anziché viverla”, ha spiegato.

Parlando del passato, invece, Irama - che ha lasciato la scuola a 17 anni per dedicarsi solo alla musica - ha rivelato come i suoi genitori non presero proprio malissimo la sua decisione: “Quando a 17 anni ho dimostrato loro di sapermi mantenere da solo, che avevo trovato la mia strada, che avevo qualcosa di concreto in mano, si calmarono perché capirono che la musica era davvero quello che volevo fare. Non era solo un sogno ma stava diventando il mio lavoro. Ancora adesso però mi fanno le battutine perché non ho finito le scuole”.