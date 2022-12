Divertimento e relax: lo stile italiano di The Beach, Domina, Fam, Gardacqua ed Epoca Motors piace nel mondo

29 dicembre 2022 a

Il modo di rilassarsi, di vivere le vacanze oppure un concerto o una serata in discoteca cambia sempre. Anzi, i cambiamenti tendenze in ambito relax, shopping, musica e intrattenimento, sono sempre più dinamici. Se alcuni settori sono davvero in difficoltà (ad esempio il cinema, soprattutto in Italia), altri come intrattenimento, concerti, moda, clubbing, ristorazione con musica... cambiano pelle con velocità crescente. La crisi colpisce solo chi non sa cambiare in fretta.

Accanto al boom dei concerti dal vivo, mai così tanti in Italia da sempre, non c'è solo un po' di difficoltà da parte delle discoteche 'tradizionali: c'è un boom poco raccontato dei ristoranti con musica, in Italia e nel mondo. Il format italiano The Beach Luxury Club, creato da Manuel Dallori, è stato appena inserito nel prestigioso servizio concierge World Finest Clubs, di cui fanno parte brand di riferimento come Bagatelle (Dubai, Miami, London, Sao Paulo) e Nikki Beach (St. Tropez, Miami Beach). "E' un risultato importante, che gratifica chiunque lavori con noi e pure chi come me da sempre ha creduto in questo progetto", spiega Dallori, che è anche Corporate Director di Domina e da sempre crede nel lusso accessibile, ovvero in un divertimento riservato a tutti coloro che se lo scelgono, non solo a chi ha notevoli possibilità economiche.

Fam a Desenzano (BS) è un ristorante d'eccellenza aperto tutto l'anno, ma accanto a piatti d'autore c'è molto di più. C'è un palcoscenico perfetto per chi vuol guardare e farsi guardare... ballando con party come Colazione da Tiffany, bevendo un cocktail sofisticato oppure ascoltando la live music di artisti come Flex Sound o Maurizio Danesi. Se le disco in questa zona non sono più un riferimento, luoghi come Fam svolgono più o meno la stessa funzione... facendo vivere serate 'complete' a chi non ha voglia di cucinare a casa propria.

Restando sul Garda, un'altra delle tendenze del divertimento è quella di ritagliare del tempo per se stessi, senza frenesie. Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, in ogni stagione punta su trattamenti personalizzati, sempre diversi, creati da maestri di sauna che si alternano ogni giorno all'interno. La grande struttura, di cui fanno parte anche diverse piscine e un buon ristorante, è frequentata da italiani e tanti turisti internazionali. Spesso il centro organizza eventi tematici come il Capodanno, veri e propri party di relax frequentati da persone di ogni età.

A Bergamo, anzi per la precisione a Seriate (BG), al Caballo Loco, ogni venerdì sera si balla latino, mentre il sabato i dj e le live band, invece di suonare per sé, accontentano i gusti di un pubblico eterogeneo riproponendo il repertorio di star come Ligabue o Vasco Rossi e poi facendo ballare con musica a 360 gradi. E' una formula vincente, anche perché pure qui si può cenare, gustandosi tanti tipi di pizza.

Concludiamo con un'altra tendenza, lo shopping vintage, musicale (e non). E' un'attività che si fa per se stessi, legata alle proprie passioni e non alle mode del momento, che passano senza lasciar traccia. La Vespa 50 Special, a New York come a Roma, farà sempre rima con Dolce Vita e relax e chi sa restaurare questi pezzi di design con stile e competenza oggi ha mercato. Infatti, nel mondo ci sono migliaia e migliaia di collezionisti capaci di distinguere tra un cilindro di qualità assoluta, Made in Italy, ed una sua brutta copia, ovviamente cinese. Ecco perché Epoca Motors, realtà creata dal manager musicale Denys Maiorino a Trezzo d'Adda (MI), è in costante crescita e chi desidera una Vespa deve aspettare oggi diversi mesi. Tra i suoi clienti ci sono anche star musicali come Emis Killa e Dj Jad degli Articolo 31.

Le casse acustiche Pequod Acoustics non sono ancora iconiche come la Vespa, ma basta guardarle una volta, anche solo da lontano, per distinguerle subito dai soliti speaker rettangolari standard. Hanno forme rotonde, sinuose e colori forti, soprattutto bianco e rosso. Regalano il loro potente e pulito 'Italian Sound" a decine e decine di club di riferimento in giro per il mondo. Al Velvet di Da Lat, in Vietnam, ad esempio, si adattano bene al design sembra quello di un'astronave spaziale anni '70, ma lo stile senza tempo di Pequod Acoustics funziona anche in contesti architettonici del tutto diversi. Perché il Made in Italy fa rima con eccellenza e dovremmo esserne tutti molto più orgogliosi.