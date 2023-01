Luisa Ranieri, la confessione più spinta: "Dopo che mi sono spogliata..."

06 gennaio 2023 a

Luisa Ranieri tornerà domenica 8 gennaio in prima serata su Rai1 con la seconda stagione di Lolita Lobosco. L’attrice napoletana interpreta ancora la poliziotta dal sex appeal esplosivo, che comanda una squadra di uomini ed è imbattibile nel risolvere i casi. Dopo il grande successo riscosso all’esordio, la Ranieri è ha rivestito i panni di Lolita ben volentieri. “È una donna del Sud ma lontana dai cliché - ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero - proiettata nel futuro”.

“È passionale - ha aggiunto - ma non ha bisogno di un uomo per sentirsi completa. Antepone il lavoro all’amore. Se mi somiglia? Lolita è solare e a tratti malinconica come me. Invidio la sua spregiudicatezza. Quanto al lavoro, che pure adoro, io ho messo al centro di tutto gli affetti. E m'impegno ogni giorno per rinsaldare il mio rapporto di coppia”. A proposito del marito Luca Zingaretti, ha dedicato sui social una poesia d’amore alla Ranieri in occasione del suo 49esimo compleanno: “L’ho scoperto dalle telefonate degli amici. È stato più bello che ricevere un diamante”.

Parlando di sex appeal, l’attrice napoletana ha dichiarato di averlo scoperto tardi: “Un tempo ero bacchettona e tentavo di rimuovere la mia seduttività. Oggi sono felice di averla. Avevo giurato a me stessa che non avrei più fatto scene di nudo, poi sul set di È stata la mano di Dio mi sono spogliata. Non mi sono mai pentita”.