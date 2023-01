Clara massacrata dai giudici: sapete chi è? Imbarazzo a The Voice senior

14 gennaio 2023 a

È polemica a The Voice Senior. Durante le Blind Audition, si è presentata sul palco di Rai 1 Clara Serina. La 72enne di origini brasiliane non è sconosciuta al pubblico. La cantante infatti fa parte della band I Cavalieri del Re, gruppo musicale tra i più conosciuti tra quelli specializzati in sigle di cartoni animati. Sono loro le musiche di Lady Oscar, Kimba, Sasuke, L’Uomo Tigre, Coccinella, Lo specchio magico, Yattaman, La ballata di Fiorellino, Gigi la trottola, Chappy, Devil man e Ransie la Strega.

Alla sua esibizione, però, è accaduto l'impensabile. La cantante ha portato da Antonella Clerici Garota de Ipanema di Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. Un brano che non ha conquistato i giudici. Nessuno di loro si è girato. Anzi, Loredana Bertè, mentre ascoltava, ha tuonato: "Stonata, non ha voce".

Dello stesso parere Gigi D’Alessio: "Non andavi a tempo, che per me è fondamentale". A quel punto è stata la conduttrice a spiegare che la concorrente altro non è che colei che ha cantato Lady Oscar. E così ecco che Clara si è di nuovo esibita, ma questa volta intonando la nota sigla. Un ritorno al passato che ha commosso i telespettatori, tutti contro i giudici, convinti abbiano commesso un errore.