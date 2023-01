Antonella, l'ex Miss Italia morta a 37 anni: un paese sotto choc

23 gennaio 2023 a

La morte di Antonella Fragiello ha sconvolto tutta la comunità di Casoria, la cittadina in provincia di Napoli dove l'ex modella era nata 37 anni. Era stata finalista a Miss Italia nel 2004, ma negli ultimi anni si era dedicata soprattutto alla famiglia, allontanandosi dal mondo dello spettacolo. A stroncare prematuramente la giovane è stato un tumore, con cui lottava da mesi. Le sue condizioni di salute però sono improvvisamente peggiorate nel giro di poche ore, portando al drammatico epilogo.



A conferma di come Antonella fosse fino a pochi giorni fa ancora assolutamente proiettata verso il futuro c'è un post commovente, e oggi straziante, pubblicato sulla sa pagina Facebook appena il 15 gennaio. "Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo", erano le parole dolcissime rivolte al marito, protagonista di tanti post e tante foto sul sociale della Fragiello.



Il dolore e il cordoglio di amici, parenti e semplici conoscenti ha travolto la pagina Fcebook di Antonella, bellissima quanto riservata: "Dolce Antonellina, hai lottato tanto e da tanto i dolori erano dentro di te. Ora che avevi finalmente trovato amore pace... non è possibile, la vita a volte si accanisce", scrive un'amica della donna. "La tua bellezza farà splendere il Paradiso", aggiunge una ragazza. Ultimo saluto oggi, lunedì 23 gennaio.