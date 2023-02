Emanuela Folliero, la confessione: "Ho avuto un crollo in clinica"

26 febbraio 2023 a

"In clinica ho avuto un crollo": Emanuela Folliero si è confessata in un'intervista al Corriere della Sera. In particolare, ha parlato della gravidanza a 42 anni e di cosa è successo dopo il parto. "Le infermiere mi hanno vista piangere e si è diffusa la voce della depressione post-partum. Ho detto: 'devo reagire'. E ho deciso di farmi aiutare". Poi, riferendosi al suo diventare mamma, ha spiegato: "Ero in cura per le cisti ovariche, dopo una visita la mia dottoressa mi ha detto che ero incinta. A quell’età si chiama 'premium baby' e prima di affezionarmi all’idea ho voluto essere certa di portare a termine la gravidanza".

La conduttrice ha parlato anche della sua vita sentimentale. Ora è sposata con Pino Oricci: "L’ho conosciuto in Sardegna. L’ho visto andare in acqua e ho pensato: 'però, niente male'. Provavo a nuotargli vicino, ma lui faceva triathlon ed era imprendibile", ha raccontato. Poi ha rivelato: "L’ho abbordato al bar. Ha ordinato sei caffè e gli ho domandato: 'Li bevi tutti tu?'".

Riferendosi al suo ex storico, Stefano D’Orazio, la Folliero ha confessato: "Mi ha invitata a cena Da Vittorio, a Bergamo. Mi scriveva frasi d’amore sui tovaglioli di stoffa: 'tanto con quel che costano', diceva…". Dopo la relazione, fra i due è rimasto un ottimo rapporto di amicizia. Sulla sua morte, invece, la conduttrice ha detto: "Anche dall’ospedale faceva battute a sua moglie Tiziana: 'c’è chi sta peggio di me'. Una sera mi è capitato un braccialetto che Stefano aveva regalato a mio figlio. Poche ore dopo è morto".