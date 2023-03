Gina Lollobrigida, "sesso con lei a 15 anni": d'Urso, si ferma lo studio

Roberto Tortora 03 marzo 2023 a

Javier Rigau ne ha combinata un’altra. L’imprenditore spagnolo, che nella sua vita è diventato persona nota al mondo per essere stato prima fidanzato in segreto con Gina Lollobrigida e poi suo sposo in un matrimonio controverso e annullato dalla Sacra Rota, ha dichiarato ad una trasmissione spagnola, infatti, di aver avuto rapporti sessuali con la Lollo quando lui aveva appena 15 anni. La rivelazione shock è stata resa nota da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: “Io ho avuto rapporti intimi con Gina Lollobrigida a 15 anni. A quei tempi tutto era consentito…”. Il primo degli ospiti a intervenire dopo aver visto la clip con l’intervista dello scandalo, è il giornalista Roberto Poletti, che non ha certo utilizzato mezzi termini: “Io provo schifo nei confronti di questa dichiarazione…”.

Più morbida la reazione di Arianna David, Miss Italia 1993, la quale ha diplomaticamente ritenuto che, prima di giudicare, bisognerebbe valutare il contesto e parlarne direttamente con Francisco Javier Rigau: “Non reputo che sia una persona stupida che possa dire delle cose orrende in televisione…”. Questa considerazione, però, è stata stroncata subito sia da Enrica Bonaccorti sia da Antonio Caprarica: “Anche se fosse vero, penso sia di cattivo gusto dirlo adesso…Non si dice…”, commenta la Bonaccorti e gli fa eco il giornalista: “Una persona che ama una donna che non c’è più non direbbe mai una cosa del genere…Che sia la verità o sia falso…Non è importante…Ha parlato di una persona che non c’è più…”. Nuovi capitoli di questa triste storia non sono da escludere, come si sa Rigau si è sempre scontrato con l'assistente della Lollobrigida, Andrea Piazzolla, accusandolo di averla allontana dal figlio e dalle cure di cui aveva bisogno. L’unica certezza, al momento, è che una diva del calibro di Gina Lollobrigida non meritava di ricevere un simile trattamento mediatico, senza poter più replicare.