Fedez, "anche se tiro lo sciacquone!": sfogo brutale, chi finisce nel mirino

"Ci troviamo molto bene, Frank è bravissimo a improvvisare, è nato per farlo, non ha praticamente bisogno di preparazione": Fedez ha parlato del suo compagno di avventura, Frank Matano, nella terza stagione di Lol, disponibile da oggi sulla piattaforma di Amazon Prime. "C’era già nel primo Lol e ha sempre rispettato le attese. Al tavolo, nella control room, mi è di grande aiuto", ha continuato il rapper nell'intervista al sito Bestmovie.it.

Parlando del fortunato format, poi, Fedez ha rivelato: "Da un certo momento in poi, in cui la gara è in uno stadio avanzato, le gag migliori sono quelle totalmente improvvisate, senza nessuna preparazione dietro". Riferendosi alla vita di tutti i giorni, invece, il cantante ha spiegato cos'è che lo fa ridere più spesso: "Beh, i bambini per esempio sono molto, molto comici".

Infine una riflessione sul giornalismo online: "Credo che dovrebbe cambiare radicalmente. In rassegna stampa ormai ci finisco anche se tiro lo sciacquone dell’acqua. Pensare che ci sono persone che di professione devono scrivere di queste cose mi sembra svilente prima di tutto per loro. Il clickbait che trasforma non notizie in notizie fa passare in secondo piano quel che dovrebbe fare un giornalista, ovvero informare".