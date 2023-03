Berrettini, lo sfogo su Melissa Satta: "È irrispettoso"

13 marzo 2023 a

a

a

"Noi ci siamo trovati…": Matteo Berrettini parla per la prima volta della sua storia con Melissa Satta. La loro relazione sarebbe nata lo scorso dicembre e poi sarebbe diventata molto importante nel giro di pochi mesi. Intervistato da Repubblica, il campione ha puntato il dito contro chi ha lanciato accuse e insulti contro di loro sui social. Qualcuno, infatti, avrebbe addirittura accostato la sua eliminazione al primo turno al torneo Indian Wells alla sua vicinanza all’ex velina di Striscia la notizia.

Melissa Satta e Berrettini? Beccati così: scoop bollente | Guarda

"Io sono riservato e amo la privacy e sapevo che scegliendo una persona dello spettacolo i riflettori sarebbero stati accesi. Però, è sempre come uno vuole vederla, no? Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto - ha spiegato Berrettini -. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti”.

Berrettini subito fuori: Australian Open, l'atroce beffa con il volpone Murray

Riferendosi ancora a chi accusa la showgirl di distrarre Berrettini dai suoi impegni sportivi, il campione ha poi detto: "Ma non è così per tutti i lavori, le carriere? Ci sono momenti in cui si lavora di meno. Inseguo solo i miei sogni e la mia carriera. Sui social network si può gettare odio in maniera troppo facile. Eppure allo specchio vedo un ragazzo che vive con tranquillità: sono educato, non ho mai insultato nessuno, mai una parola fuori posto in nessun commento. Al di là degli haters mi spiace per quelli che di tennis ne sanno: non sono critiche costruttive e non ne capisco le ragioni”.