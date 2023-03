Madame, la foto che scatena la tempesta: "Pornografia"

26 marzo 2023 a

La trasgressioni non piace più, indigna. Se ne è accorta Madame che è finita al centro delle polemiche per la foto che ha scelto per promuovere sui social il suo nuovo album che uscirà il prossimo 31 marzo. Si tratta di lei su un divano e un gruppo di prestanti ragazzi di origini africane che hanno posato per uno shooting fotografico per la sua campagna promozionale. La cantante ha condiviso lo scatto su Twitter aggiungendo lo scritto "Ops". Tanto è bastato per farla finire nell'occhio del ciclone con fan scatenati contro di lei forse non comprendendo l'immagine. "Razzismo, misoginia, ipersessualizzazione degli uomini neri e perpetrazione di luoghi comuni dell’industria pornografica, ecco come includere tutti questi parametri in una sola foto", ha commentato un follower. Un altro ha fatto notare che "lei ha letteralmente detto prendiamo tutti gli stereotipi che esistono e facciamone una cover".





Per la maggior parte degli internauti social la cantante, che ha che ha partecipato alle 73esima edizione del Festival di Sanremo, ha sbagliato la campagna promozionale. Un commento su tutti: "A livello comunicativo Madame è un disastro, come le è venuto in mente che questo poteva essere un buon modo di pubblicizzare l'album". L'intenzione doveva essere quello di celebrare l'amore in tutte le sue forme, ma su Twitter non lo hanno capito. È andata meglio su Instagram dove i fan si sono mostrati più comprensivi: "Secondo me sei un genio", ha scritto un ammiratore della cantante.