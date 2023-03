Serena Bortone, Rosanna Fratello la gela: "Chiudiamola qui"

27 marzo 2023 a

a

a

Scontro in tv tra Serena Bortone e Rosanna Fratello a Oggi è un altro giorno. La cantante è stata spiazzata da una farse della conduttrice che ha innescato immediatamente una risposta piccata. La Bortone dopo aver ringraziato la Fratello per essere in studio per fare una sorpresa al cantautore Nicola Di Bari ha affermato: "Gioie e dolori della vita… Io so, perché ne hai parlato in un’altra intervista, di tuo fratello Giovanni, si è tolto la vita…", ha affermato la conduttrice spiazzando l'ospite con una frase che di fatto va a scavare nella vita privata di Rosanna Fratello.

La risposta però non si è fatta attendere e la Fratello visibilmente infastidita ha risposto così: "Preferirei chiuderla qui perché è una cosa molto particolare, una cosa che è successa 40 anni fa ed oggi invece preferirei parlare di lui, Nicola Di Bari".



"Cosa ho scoperto su Fiorello": chi vuota il sacco, clamoroso da Serena Bortone

E la domanda della Bortone ha innescato immediatamente una tempesta social con diversi utenti che l'hanno messa nel mirino: "La ‘delicatezza’ della Bortone che deve parlare di dolori personali degli ospiti. Più di una volta hanno commentato con ‘chiudiamola qui". Insomma uno scivolone che forse poteva essere evitato.