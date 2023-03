Arianna Mihajlovic, sfogo improvviso: "Non comprendo"

Roberto Tortora 30 marzo 2023 a

Si dice sempre che, quando una persona cara viene a mancare, il vuoto reale lo si avverte una volta terminati i funerali, nei mesi successivi, quando il silenzio prende il posto delle parole di conforto di parenti e amici. E così sta accadendo, purtroppo, ad Arianna Mihajlovic, la moglie dell’ex-calciatore e allenatore serbo, scomparso il 16 Dicembre scorso per una grave forma di leucemia. Diagnosticata a Sinisa nel 2019, non gli ha lasciato scampo, nonostante alcune terapie sembravano averlo rimesso in carreggiata. E se l’è portato via, dalla clinica Paideia di Roma, alla tenera età di 53 anni.

Da quel giorno e nonostante tanta forza dimostrata nelle occasioni pubbliche, la moglie Arianna ha spesso utilizzato il suo profilo Instagram per ricordare l’amato marito, con numerose foto insieme ai suoi figli: Viktorija e Virginia (che nel 2019 hanno partecipato all’Isola dei Famosi), Miroslav, Dushan e Nicholas. Se, però, fin qui la donna aveva anche comunicato con messaggi di speranza e amore, nell’ultimo scatto postato insieme al marito e ai figli ha lasciato trasparire il malessere con una frase simbolica: “Non riesco a comprendere”. Frase accompagnata da un cuore nero.



"Pensano tutti di sapere...". Arianna Mihajlovic, uno sfogo amaro



Subito sui social si è scatenata la valanga d’affetto, soprattutto da persone che hanno subito una perdita analoga e che sono incapaci di comprendere il perché sia dovuta accadere una cosa simile proprio ad uno degli affetti più stretti e pesa l’impotenza di non poter fare nulla per cambiare ciò che è ormai successo. Un messaggio di un utente, però, è stato particolarmente affettuoso: “Tutto incomprensibile. C’è il vostro amore immenso, però, che è certezza”. Arianna ha risposto con un cuore, così come ha fatto per amici e conoscenti del mondo dello spettacolo che hanno provato a darle conforto, tra cui Pamela Prati, Marina La Rosa, Fariba Tehrani, Jo Squillo, Eleonora Di Vaio, Giovanni Castiglioni e molti altri. Mihajlovic, il mago delle punizioni, è stato punito troppo severamente, ma la forza che ha saputo trasmettere alla moglie e ai figli sarà la linfa che consentirà alla famiglia di andare avanti. Nel suo ricordo.