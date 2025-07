Raoul Bova, scattano le denunce: chi rischia grosso

”Cornuti e mazziati”?. No, per ora ad essere “mazziato” è chi le corna le ha messe. E vediamo perché. «Buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l’app?». È così che una compagnia conosciuta per l’incubo dei bagagli a mano (stavolta me lo faranno passare?) e per il check in che costa caro se ci si dimentica di farlo online si è presa gioco di Raoul Bova. Come? Facendosi pubblicità su “X” con una frase estrapolata dall’audio che l’attore ha inviato all’influencer Martina Ceretti e finito sulla bocca di tutti per via di Fabrizio Corona. Non solo.

C’è pure una società calcistica di prestigio come il club Napoli che, forte dell’ironia partenopea, prendendo a prestito parte dell’audio privato dell’attore, su Tik Tok ha pubblicato un video per salutare l’arrivo dal Manchester City di Kevin De Bruyne. Video subito rimosso. Insomma, pubblicità a costo zero cavalcando l’onda delle crisi che intorno ai 50 anni colpiscono gli uomini. E non importa se l’uomo in questione sia un attore bello e desiderabile, un uomo, insomma, che non “deve chiedere mai”.